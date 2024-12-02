FR
Comité des étudiantes et étudiants gradués en géomatique appliquée et télédétection de l'Université de Sherbrooke
eventClosed
Soirée Festive 2024 - CEGGAT
Salon de la FLSH (A4-080
annexé à la cafétéria du sous-sol)
Member of CEGGAT (Alcohol-free)
CA$15
Tickets will be sold at full price from December 10, 2024.
Tickets will be sold at full price from December 10, 2024.
seeMoreDetailsMobile
closed
Member of CEGGAT (With alcohol)
CA$20
Tickets will be sold at full price from December 10, 2024.
Tickets will be sold at full price from December 10, 2024.
seeMoreDetailsMobile
closed
Non-member of CEGGAT (Alcohol-free)
CA$20
Tickets will be sold at full price from December 10, 2024.
Tickets will be sold at full price from December 10, 2024.
seeMoreDetailsMobile
closed
Non-member of CEGGAT (With alcohol)
CA$30
Tickets will be sold at full price from December 10, 2024.
Tickets will be sold at full price from December 10, 2024.
seeMoreDetailsMobile
closed
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout