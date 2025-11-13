Comité des étudiantes et étudiants gradués en géomatique appliquée et télédétection de l'Université de Sherbrooke

Organisé par

Comité des étudiantes et étudiants gradués en géomatique appliquée et télédétection de l'Université de Sherbrooke

À propos de cet événement

Ventes fermées

Soirée festive 2025 -CEGGAT

Salon de la FLSH (A4-080

annexé à la cafétéria du sous-sol)

Membre du CEGGAT et APCEGUS (Sans alcool)
15 $

Les billets sont vendus à plein prix à compter du 1 décembre 2025 à minuit jusqu'au 4 décembre minuit.

Membre du CEGGAT et APCEGUS (Avec alcool)
20 $

Les billets sont vendus à plein prix à compter du 1 décembre 2025 à minuit jusqu'au 4 décembre minuit.

Non-membre du CEGGAT et APCEGUS (Sans alcool)
25 $

Les billets sont vendus à plein prix à compter du 1 décembre 2025 à minuit jusqu'au 4 décembre minuit.

Non-membre du CEGGAT et APCEGUS (Avec alcool)
25 $

Les billets sont vendus à plein prix à compter du 1 décembre 2025 à minuit jusqu'au 4 décembre minuit.

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