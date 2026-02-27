F&C BBA

Organisé par

F&C BBA

À propos de cet événement

Soirée Réalité Virtuelle et Arcade au Fun Hub Brossard

9415 Boul. Leduc

Brossard, QC J4Y 0A5, Canada

Admission générale
20 $

Profitez du programme complet et des activités principales.

Réservation Plage VR : 17h30 - 18h30
Gratuit

Sélectionner une seule plage SVP

Arrivez 10 min avant l'heure pour préparer l'équipement.

Réservation Plage VR : 18h30 - 19h30
Gratuit

Sélectionner une seule plage SVP

Arrivez 10 min avant l'heure pour préparer l'équipement.

Réservation Plage VR : 19h30 - 20h30
Gratuit

Sélectionner une seule plage SVP

Arrivez 10 min avant l'heure pour préparer l'équipement.

Réservation Plage VR : 20h30 - 21h30
Gratuit

Sélectionner une seule plage SVP

Arrivez 10 min avant l'heure pour préparer l'équipement.

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