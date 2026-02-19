Soirée Head2Core

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À propos de cet événement
Votre billet comprend une nourriture exceptionnelle de Table 51, un bar ouvert et un parking gratuit, garantissant une soirée détendue et agréable. Les invités recevront également l'accès à la vente aux enchères silencieuse, un don de 50 $ à la Fondation Head2Core, et l'opportunité de profiter de tous les moments spéciaux et des surprises que la soirée vous réserve.
Montrez votre soutien corporatif avec un groupe de 10 billets et profitez de l'entrée prioritaire, d'un espace réservé pour votre équipe et de mentions spéciales tout au long de la soirée
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