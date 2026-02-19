Soirée Head2Core

Votre billet comprend une nourriture exceptionnelle de Table 51, un bar ouvert et un parking gratuit, garantissant une soirée détendue et agréable. Les invités recevront également l'accès à la vente aux enchères silencieuse, un don de 50 $ à la Fondation Head2Core, et l'opportunité de profiter de tous les moments spéciaux et des surprises que la soirée vous réserve.