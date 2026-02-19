Fondation Head2Core Foundation

Organisé par

Fondation Head2Core Foundation

À propos de cet événement

Soirée Head2Core

5475 Rue des Jockeys

Montréal, QC H4P 2M1, Canada

Admission générale
225 $

Votre billet comprend une nourriture exceptionnelle de Table 51, un bar ouvert et un parking gratuit, garantissant une soirée détendue et agréable. Les invités recevront également l'accès à la vente aux enchères silencieuse, un don de 50 $ à la Fondation Head2Core, et l'opportunité de profiter de tous les moments spéciaux et des surprises que la soirée vous réserve.

Support corporatif
2 500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets

Montrez votre soutien corporatif avec un groupe de 10 billets et profitez de l'entrée prioritaire, d'un espace réservé pour votre équipe et de mentions spéciales tout au long de la soirée

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