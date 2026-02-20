Soirée LinkedIn 2026

Organisé par
À propos de cet événement
Au cœur de la soirée se trouve :
NB: La plateforme Zeffy est gratuite pour les organismes à but non lucratif. Toutefois, il suggère au moment de finaliser la transaction de faire un don facultatif à la plateforme Zeffy comme campagne de financement. Vous pouvez modifier ce montant à votre guise.
Au cœur de la soirée se trouve :
NB: La plateforme Zeffy est gratuite pour les organismes à but non lucratif. Toutefois, il suggère au moment de finaliser la transaction de faire un don facultatif à la plateforme Zeffy comme campagne de financement. Vous pouvez modifier ce montant à votre guise.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!