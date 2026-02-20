Soirée LinkedIn 2026

Au cœur de la soirée se trouve :

Une conférence sur l’art de se vendre en contexte professionnel

Une séance photo professionnelle;

Une opportunité de réseautage avec les autres étudiants présents;

Un repas et deux breuvages.

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