COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET PROFESSIONNEL DE SAINT-JÉRÔME

Organisé par

COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET PROFESSIONNEL DE SAINT-JÉRÔME

À propos de cet événement

Soirée LinkedIn 2026

297 Rue de Villemure

Saint-Jérôme, QC J7Z 5J5, Canada

Admission à tarif réduit (15 premiers billets)
25 $

Au cœur de la soirée se trouve :

  • Une conférence sur l’art de se vendre en contexte professionnel
  • Une séance photo professionnelle;
  • Une opportunité de réseautage avec les autres étudiants présents;
  • Un repas et deux breuvages.

NB: La plateforme Zeffy est gratuite pour les organismes à but non lucratif. Toutefois, il suggère au moment de finaliser la transaction de faire un don facultatif à la plateforme Zeffy comme campagne de financement. Vous pouvez modifier ce montant à votre guise.

Admission régulière
30 $

Au cœur de la soirée se trouve :

  • Une conférence sur l’art de se vendre en contexte professionnel
  • Une séance photo professionnelle;
  • Une opportunité de réseautage avec les autres étudiants présents;
  • Un repas et deux breuvages.

NB: La plateforme Zeffy est gratuite pour les organismes à but non lucratif. Toutefois, il suggère au moment de finaliser la transaction de faire un don facultatif à la plateforme Zeffy comme campagne de financement. Vous pouvez modifier ce montant à votre guise.

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