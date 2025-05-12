Soirée : Match d'impro scientifico-théâtral! - équipe IDS
Grande Scène Hydro-Québec
Espace #64 du Festival, au parc Jean-Drapeau
Admission VIP - Soirée : Match d’impro scientifico-théâtral!
free
Assistez à un match délirant opposant 4 brillants scientifiques à 4 talentueux comédiens de la LNI. Entre fous rires et éclairs de génie, venez vivre une soirée surprenante où l’ingéniosité volera la vedette!
