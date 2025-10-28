Soirée Noël des bénévoles de la base vendredi 5 décembre

SEULEMENT S'IL RESTE DE LA PLACE. Ce billet est destiné à la personne qui accompagne le bénévole lors de cette activité. (1 billet par personne)

Si aucune place n’est disponible, le billet pourra être remboursé.



ONLY IF SPOTS ARE STILL AVAILABLE. This ticket is for the person accompanying the volunteer during the activity. (1 ticket per person)

If no spots are available, the ticket may be refunded.