Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier

Soirée Noël des bénévoles de la base vendredi 5 décembre

Centre Castor Édifice 658 ROUTE BILODEAU BASE Valcartier QC G0A 4S0

Canada

Billet du bénévole gratuit / Free Volunteer's Ticket
Gratuit
Billet de l'accompagnateur payant / for accompaying person
50 $

SEULEMENT S'IL RESTE DE LA PLACE. Ce billet est destiné à la personne qui accompagne le bénévole lors de cette activité. (1 billet par personne)
Si aucune place n’est disponible, le billet pourra être remboursé.

ONLY IF SPOTS ARE STILL AVAILABLE. This ticket is for the person accompanying the volunteer during the activity. (1 ticket per person)
If no spots are available, the ticket may be refunded.

