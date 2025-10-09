Patro Charlesbourg

Soirée Philanthropique - 19ième Édition

7600 3e Avenue E

Québec, QC G1H 7L4, Canada

Table corporative: La Louche du coeur 🥄
1 800 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets

Ceux qui nourrissent la communauté au propre comme au figuré. Toujours prêts à brasser la sauce du bonheur.

Suivre le plan de visibilité pour les avantages : https://drive.google.com/file/d/1dd2w9C8tUmpsAri7JoCpBUiDZ1cBMlUG/view?usp=sharing

Table corporative: La balle-molle de bronze 🏒
2 500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets

ceux qui donnent leur maximum, collaborent sur le terrain comme sur le banc et terminent toujours leur effort autour d’un moment convivial.

Table corporative: Le Scrabble Argent 🧩
3 500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets

Ceux qui ont les bons mots au bon moment ! Ils épellent “entraide” en triple lettre et “plaisir” en mot compte triple.

Admission générale
180 $

Accès à l'événement pour 1 personne


