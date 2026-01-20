Les autres jours

Organisé par

Les autres jours

À propos de cet événement

Soirée Picole & bricole

280 Rue Saint-Joseph E

Québec, QC G1K 3A9, Canada

Tarif solidaire
20 $

Nous avons choisi de proposer une tarification solidaire pour que votre situation financière ne constitue pas une barrière à la création. Quand vous choisissez la tarification régulière, vous aidez donc les personnes à plus faible revenu à bénéficier des mêmes avantages, mais à moindre coût. 

Tarif régulier
25 $

Nous avons choisi de proposer une tarification solidaire pour que votre situation financière ne constitue pas une barrière à la création. Quand vous choisissez la tarification régulière, vous aidez donc les personnes à plus faible revenu à bénéficier des mêmes avantages, mais à moindre coût. 

Ajouter un don pour Les autres jours

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!