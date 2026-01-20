Soirée Picole & bricole

Si vous choisissez l'option riso, vous avez accès au risographe. Le papier et l'encre sont fournis. Bien qu'il y ait une aide technique sur place la plupart du temps, vous devez maîtriser la technique. Dans le cas contraire, nous vous demandons de vous inscrire, d'abord, à un atelier d'introduction à la risographie. Nous offrons ces ateliers plusieurs fois par année.





Nous avons choisi de proposer une tarification solidaire pour que votre situation financière ne constitue pas une barrière à la création. Quand vous choisissez la tarification régulière, vous aidez donc les personnes à plus faible revenu à bénéficier des mêmes avantages, mais à moindre coût.