À propos de cet événement
Inclut 2 consommations, cocktail dînatoire (bouchées et stations culinaires), divertissements, participation au tournoi de poker (10 000 jetons), cadeaux pour les gagnants et tirages.
Billet non remboursable.
Reçu de don de 100 $.
Ce billet de groupe qui inclut 9 billets individuels, soit une table complète pour le tournoi de poker.
Deux billets pour le Gala Poker Solulan
Visibilité :
Remerciement au micro, Visibilité sur les écrans et le mur des partenaires, Logo sur la page de l’événement
Un reçu pour fins d’impôts sera émis pour la portion admissible après l'événement.
Quatre billets pour l’événement
Visibilité :
Remerciement au micro, Visibilité sur les écrans et le mur des partenaires, Mention sur les réseaux sociaux de Solulan, Logo sur la page de l’événement
Un reçu pour fins d’impôts sera émis pour la portion admissible après l'événement.
Six billets pour l’événement
Visibilité :
Possibilité de placer une bannière promotionnelle de type roll-up, Remerciement au micro, Visibilité sur les écrans et le mur des partenaires, Mention sur les réseaux sociaux de Solulan, Logo sur la page de l’événement.
Un reçu pour fins d’impôts sera émis pour la portion admissible après l'événement.
Huit billets pour l’événement
Visibilité :
Table VIP personnalisée à votre image, invité spécial et champagne.
Statut de partenaire et visibilité maximale, Possibilité de placer une bannière promotionnelle de type roll-up, Remerciement au micro, Visibilité sur les écrans et le mur des partenaires, Mention sur les réseaux sociaux de Solulan, Logo sur la page de l’événement
Un reçu pour fins d’impôts sera émis pour la portion admissible après l'événement.
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