Domaine du Jeune Saule

Organisé par

Domaine du Jeune Saule

À propos de cet événement

Gala Poker Solulan

417 Rue Berri

Montréal, QC H2Y 3E1, Canada

Billet Gala Poker Solulan
250 $

Inclut 2 consommations, cocktail dînatoire (bouchées et stations culinaires), divertissements, participation au tournoi de poker (10 000 jetons), cadeaux pour les gagnants et tirages.


Billet non remboursable.

Reçu de don de 100 $.

Table corporative
2 250 $
C'est un billet de groupe, il inclut 9 billets

Ce billet de groupe qui inclut 9 billets individuels, soit une table complète pour le tournoi de poker.

Partenaire Bronze
1 000 $

Deux billets pour le Gala Poker Solulan


Visibilité :

Remerciement au micro, Visibilité sur les écrans et le mur des partenaires, Logo sur la page de l’événement


Un reçu pour fins d’impôts sera émis pour la portion admissible après l'événement.

Partenaire Argent
2 500 $

Quatre billets pour l’événement


Visibilité :

Remerciement au micro, Visibilité sur les écrans et le mur des partenaires, Mention sur les réseaux sociaux de Solulan, Logo sur la page de l’événement


Un reçu pour fins d’impôts sera émis pour la portion admissible après l'événement.

Partenaire Or
5 000 $

Six billets pour l’événement


Visibilité :

Possibilité de placer une bannière promotionnelle de type roll-up, Remerciement au micro, Visibilité sur les écrans et le mur des partenaires, Mention sur les réseaux sociaux de Solulan, Logo sur la page de l’événement.


Un reçu pour fins d’impôts sera émis pour la portion admissible après l'événement.

Partenaire All-in
10 000 $

Huit billets pour l’événement


Visibilité :

Table VIP personnalisée à votre image, invité spécial et champagne.

Statut de partenaire et visibilité maximale, Possibilité de placer une bannière promotionnelle de type roll-up, Remerciement au micro, Visibilité sur les écrans et le mur des partenaires, Mention sur les réseaux sociaux de Solulan, Logo sur la page de l’événement


Un reçu pour fins d’impôts sera émis pour la portion admissible après l'événement.

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