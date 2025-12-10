Soirée Réseautage AECSP 2026

Organisé par
À propos de cet événement
2 personnes de l’entreprise, Breuvages et Fromages inclus
2 personnes de l’entreprise, Breuvages et Fromages inclus, Table à cocktail réservée, Nom et logo de l’entreprise sur les écrans de l’atrium,
2 personnes de l’entreprise, Breuvages et Fromages inclus Table à cocktail réservée, Nom et logo de l’entreprise sur les écrans de l’atrium, 2 publicités de votre compagnie sur nos réseaux sociaux, Remerciement lors du discours d’ouverture.
Accès supplémentaire à la soirée
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!