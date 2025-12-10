AECSP inc.

Organisé par

AECSP inc.

À propos de cet événement

Soirée Réseautage AECSP 2026

2500 Chem. de Polytechnique

Montréal, QC H3T 1J4, Canada

Billet Bronze
150 $
C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets

2 personnes de l’entreprise, Breuvages et Fromages inclus

Billet Argent
300 $
C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets

2 personnes de l’entreprise, Breuvages et Fromages inclus, Table à cocktail réservée, Nom et logo de l’entreprise sur les écrans de l’atrium,

Billet OR
450 $
C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets

2 personnes de l’entreprise, Breuvages et Fromages inclus Table à cocktail réservée, Nom et logo de l’entreprise sur les écrans de l’atrium, 2 publicités de votre compagnie sur nos réseaux sociaux, Remerciement lors du discours d’ouverture.

Accès supplémentaire
75 $

Accès supplémentaire à la soirée

