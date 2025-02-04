AEP - Éducation - CEGCi

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À propos de cet événement

Ventes fermées

Soirée Réseautage de Génie Civil

2500 Chem. de Polytechnique

Montréal, QC H3T 0A3, Canada

Étudiants au Baccalauréat de Génie Civil
5 $
Cette soirée de réseautage est GRATUITE ! 🎉 Cependant, pour des raisons d’organisation, un dépôt de 5 $ vous sera demandé. Ce montant vous sera entièrement remboursé dans un délai d’une semaine. 💵✨ Assure-toi de bien remplir ton nom et ton prénom correctement, car ils apparaîtront sur ta cocarde ! 😊

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