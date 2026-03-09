Soirée réseautage de l'AWS UdeM

À propos de cet événement
La billetterie demeure ouverte pour les étudiant.e.s avec une carte d'accès au pavillon Centre-Ville de l'UdeM.
Soutenez la Fondation Sensolia, qui offre des services de qualité en soins interdisciplinaires pour les femmes et filles vivant avec une excision ou à risque d'en avoir.
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