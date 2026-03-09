Association des étudiants et étudiantes en médecine de l'Université de Montréal

Organisé par

Association des étudiants et étudiantes en médecine de l'Université de Montréal

À propos de cet événement

Soirée réseautage de l'AWS UdeM

850 Boul. de Maisonneuve E

Montréal, QC H2L 4M7, Canada

Étudiant.e avec carte d'accès
10 $

La billetterie demeure ouverte pour les étudiant.e.s avec une carte d'accès au pavillon Centre-Ville de l'UdeM.

Don pour la Fondation Sensolia
5 $

Soutenez la Fondation Sensolia, qui offre des services de qualité en soins interdisciplinaires pour les femmes et filles vivant avec une excision ou à risque d'en avoir. 

Don pour la Fondation Sensolia
10 $

Soutenez la Fondation Sensolia, qui offre des services de qualité en soins interdisciplinaires pour les femmes et filles vivant avec une excision ou à risque d'en avoir. 

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!