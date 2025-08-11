Soirée réseautage du Génie biomédical 2025

Organisé par
À propos de cet événement
Nous prévoyons un maximum de 4 représentants par entreprise. Pour les commanditaires, si vous souhaitez inscrire plus de représentants que vous avez d'entrées gratuites comprises avec votre commandite, veuillez sélectionner ici le nombre de représentants supplémentaires.
Un commanditaire Or bénéficie de : Trois entrées gratuites Gros logo de l’entreprise sur les affiches de l’événement Opportunité de conférence durant la semaine du génie biomédical Kiosque de l’entreprise à la soirée réseautage Publicité sur nos réseaux sociaux : publication dédiée à l’entreprise
Un commanditaire argent bénéficie de : Deux entrées gratuites Moyen logo de l’entreprise sur les affiches de l’événement Publicité sur nos réseaux sociaux
Un commanditaire Bronze bénéficie de : Une entrée gratuite Petit logo de l’entreprise sur les affiches de l’événement Publicité sur nos réseaux sociaux
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!