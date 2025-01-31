Soirée réseautage Poly Entrepreneuriat X UdeM Entreprend Billet Étudiant Second Release

La soirée de réseautage de PolyEntrepreneuriat X UdeM Entreprend est ouverte à tous les étudiants, peu importe leur université ou cégep ! Profitez du tarif étudiant en présentant votre carte étudiante valide lors de l'événement.

La soirée de réseautage de PolyEntrepreneuriat X UdeM Entreprend est ouverte à tous les étudiants, peu importe leur université ou cégep ! Profitez du tarif étudiant en présentant votre carte étudiante valide lors de l'événement.

Plus de détails...