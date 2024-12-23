Soirée réseautage Poly Entrepreneuriat X UdeM Entreprend Billet Non Étudiant

eventClosed

Soirée réseautage Poly Entrepreneuriat X UdeM Entreprend

2500 Chem. de Polytechnique

Montréal, QC H3T 1J4, Canada

Billet Non Étudiant
CA$15
La soirée de réseautage de PolyEntrepreneuriat X UdeM Entreprend est ouverte à tous ! Que vous soyez étudiant, professionnel ou simplement passionné par l'entrepreneuriat, cet événement est l'occasion idéale pour échanger, apprendre et tisser des liens dans une ambiance conviviale. Rejoignez-nous pour une soirée pleine d'opportunités et d'inspiration !

