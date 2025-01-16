Soirée réseautage Poly Entrepreneuriat X UdeM Entreprend Billet Entreprise

Offre spéciale pour les entreprises : Profitez d’une réduction exclusive en achetant deux billets pour notre soirée de réseautage ! Au lieu de payer 120 $, bénéficiez d’un tarif avantageux de 100 $ pour deux participants.

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