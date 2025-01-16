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Soirée réseautage Poly Entrepreneuriat X UdeM Entreprend Billet Entreprise

2500 Chem. de Polytechnique

Montréal, QC H3T 1J4, Canada

Billet Entreprise
60 $
2 billets
100 $
C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets
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