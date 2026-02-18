Soirée ROCKET - L'Expérience Zone Tanguay

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Prenez note que dès 18 h, en entrant par l'entrée des loges, vous pourrez profiter d'un service de bar directement à la Zone Tanguay. (Vos consommations alcoolisées seront à vos frais.)