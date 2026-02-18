Soirée ROCKET - L'Expérience Zone Tanguay

À propos de cet événement
En téléchargeant l'application du Rocket sur votre cellulaire, vos billets vous seront téléversés très bientôt.
Prenez note que dès 18 h, en entrant par l'entrée des loges, vous pourrez profiter d'un service de bar directement à la Zone Tanguay. (Vos consommations alcoolisées seront à vos frais.)
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