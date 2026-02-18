Association des anciens et anciennes du Collège Laval

Organisé par

Association des anciens et anciennes du Collège Laval

À propos de cet événement

Soirée ROCKET - L'Expérience Zone Tanguay

1950 Rue Claude-Gagné

Laval, QC H7N 0E4

Table VIP (4 places incluses)
800 $

En téléchargeant l'application du Rocket sur votre cellulaire, vos billets vous seront téléversés très bientôt.

Prenez note que dès 18 h, en entrant par l'entrée des loges, vous pourrez profiter d'un service de bar directement à la Zone Tanguay. (Vos consommations alcoolisées seront à vos frais.)

Un siège à une table VIP
200 $

En téléchargeant l'application du Rocket sur votre cellulaire, vos billets vous seront téléversés très bientôt.

Prenez note que dès 18 h, en entrant par l'entrée des loges, vous pourrez profiter d'un service de bar directement à la Zone Tanguay. (Vos consommations alcoolisées seront à vos frais.)

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