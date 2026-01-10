Souper spaghettis et jeux / Détente pour le.s parent.s

Organisé par
À propos de cet événement
$
Votre enfant profite des activités, du gardiennage et du repas inclus cuisiné par Le Lunch (spaghetti, boisson illimité et dessert)
Votre enfant profite des activités, du gardiennage et du repas inclus cuisiné par Le Lunch (spaghetti, boisson illimité et dessert)
Un sac surprise spécial Saint-Valentin rempli de petites douceurs et surprises amusantes. Une attention parfaite pour prolonger la magie de la soirée.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!