A woman's torso is illuminated against a dark background, with her hands gently cupping her breasts, while a yellow logo with text is in the lower left corner.
Fondation Se Reconstruire

Organisé par

Fondation Se Reconstruire

À propos de cet événement

Soirée Se Reconstruire et briller, présentée par Groupe Touchette

Automobile Etcetera

5760 Chem. de la Côte-de-Liesse, Mont-Royal, QC H4T 1B1, Canada

Admission générale
500 $
Partenaire principal
10 000 $

• Logo en format intermédiaire en second plan sur tous les visuels de la soirée

• Mention sur les réseaux sociaux avant et après l’évènement

• Mention du partenaire au micro lors des remerciements

• 6 billets pour la soirée du 23 septembre

Partenaire de coeur
5 000 $

• Logo en format standard en position d'accompagnement sur tous les visuels de

la soirée

• Mention sur les réseaux sociaux avant et après l’évènement

• 4 billets pour la soirée du 23 septembre

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