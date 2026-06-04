Soirée Se Reconstruire et briller, présentée par Groupe Touchette

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À propos de cet événement
5760 Chem. de la Côte-de-Liesse, Mont-Royal, QC H4T 1B1, Canada
• Logo en format intermédiaire en second plan sur tous les visuels de la soirée
• Mention sur les réseaux sociaux avant et après l’évènement
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• 6 billets pour la soirée du 23 septembre
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la soirée
• Mention sur les réseaux sociaux avant et après l’évènement
• 4 billets pour la soirée du 23 septembre
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