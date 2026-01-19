La Fondation de l'Université de Sherbrooke

Organisé par

La Fondation de l'Université de Sherbrooke

À propos de cet événement

Soirée Vert & Or 2026

Centre sportif Yvon-Lamarche (Campus principal

2500 Bd de l'Université, Sherbrooke, QC J1K 2R1, Canada

Billet individuel
150 $

Le billet comprend : le souper, boissons alcoolisées et non-alcoolisées à volonté, le spectacle et le stationnement

Un reçu d'une valeur de 50 $ par billet sera émis à la fin de votre transaction

Table de 10 places
1 350 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets

L’achat d'une table comprend : une table privatisée pour vous et vos convives, 10 soupers, boissons alcoolisées et non-alcoolisées à volonté, le spectacle et le stationnement

Un reçu d'une valeur de 375 $ par table sera émis à la fin de votre transaction

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