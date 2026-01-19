Soirée Vert & Or 2026

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À propos de cet événement
Le billet comprend : le souper, boissons alcoolisées et non-alcoolisées à volonté, le spectacle et le stationnement
Un reçu d'une valeur de 50 $ par billet sera émis à la fin de votre transaction
L’achat d'une table comprend : une table privatisée pour vous et vos convives, 10 soupers, boissons alcoolisées et non-alcoolisées à volonté, le spectacle et le stationnement
Un reçu d'une valeur de 375 $ par table sera émis à la fin de votre transaction
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