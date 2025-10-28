Soirée Vins et fromages 2026

Titre de présentateur de l'événement. Logo sur la page couverture du programme de la soirée. Logo à l’entrée de la salle lors de l’événement. Présentation affichage des commanditaires pendant la soirée (chaque rotation). Logo de l’entreprise dans le programme de la soirée (pleine page). Logo et/ou message personnalisé sur le site du Collège Champagneur. Mention verbale au micro pendant la soirée. Mention dans le communiqué de presse. Mention / remerciements sur les réseaux sociaux. Permission d’utiliser le logo de la Fondation des amis du Collège Champagneur. Logo sur la page web de l’événement.