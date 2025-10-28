Soirée Vins et fromages 2026

Titre de présentateur de l'événement. Logo sur la page couverture du programme de la soirée. Logo à l’entrée de la salle lors de l’événement. Présentation affichage des commanditaires pendant la soirée (chaque rotation). Logo de l’entreprise dans le programme de la soirée (pleine page). Logo et/ou message personnalisé sur le site du Collège Champagneur. Mention verbale au micro pendant la soirée. Mention dans le communiqué de presse. Mention / remerciements sur les réseaux sociaux. Permission d’utiliser le logo de la Fondation des amis du Collège Champagneur. Logo sur la page web de l’événement.
Logo à l’entrée de la salle lors de l’événement. Présentation affichage des commanditaires pendant la soirée (chaque rotation). Logo de l’entreprise dans le programme de la soirée (pleine page). Logo et/ou message personnalisé sur le site du Collège Champagneur. Mention verbale au micro pendant la soirée. Mention dans le communiqué de presse. Mention / remerciements sur les réseaux sociaux. Permission d’utiliser le logo de la Fondation des amis du Collège Champagneur. Logo sur la page web de l’événement.
Présentation affichage des commanditaires pendant la soirée (1 présentation sur 2). Logo de l’entreprise dans le programme de la soirée (1/2 page). Logo et/ou message personnalisé sur le site du Collège Champagneur. Mention verbale au micro pendant la soirée. Mention dans le communiqué de presse. Mention / remerciements sur les réseaux sociaux. Permission d’utiliser le logo de la Fondation des amis du Collège Champagneur. Logo sur la page web de l’événement.
Présentation affichage des commanditaires pendant la soirée (1 présentation sur 4). Logo de l’entreprise dans le programme de la soirée (1/4 page). Logo et/ou message personnalisé sur le site du Collège Champagneur. Mention verbale au micro pendant la soirée. Mention dans le communiqué de presse. Mention / remerciements sur les réseaux sociaux. Permission d’utiliser le logo de la Fondation des amis du Collège Champagneur. Logo sur la page web de l’événement.
Autocollants sur les bouteilles de vin
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!