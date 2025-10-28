Soirée Vins et fromages 2026

3713 Rue Queen

Rawdon, QC J0K 1S0, Canada

Billet pour une personne
200 $
Table pour huit personnes
1 600 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets
Forfait Exclusif
5 000 $

Titre de présentateur de l'événement. Logo sur la page couverture du programme de la soirée. Logo à l’entrée de la salle lors de l’événement. Présentation affichage des commanditaires pendant la soirée (chaque rotation). Logo de l’entreprise dans le programme de la soirée (pleine page). Logo et/ou message personnalisé sur le site du Collège Champagneur. Mention verbale au micro pendant la soirée. Mention dans le communiqué de presse. Mention / remerciements sur les réseaux sociaux. Permission d’utiliser le logo de la Fondation des amis du Collège Champagneur. Logo sur la page web de l’événement.

Forfait Or
3 500 $

Logo à l’entrée de la salle lors de l’événement. Présentation affichage des commanditaires pendant la soirée (chaque rotation). Logo de l’entreprise dans le programme de la soirée (pleine page). Logo et/ou message personnalisé sur le site du Collège Champagneur. Mention verbale au micro pendant la soirée. Mention dans le communiqué de presse. Mention / remerciements sur les réseaux sociaux. Permission d’utiliser le logo de la Fondation des amis du Collège Champagneur. Logo sur la page web de l’événement.

Forfait Argent
2 000 $

Présentation affichage des commanditaires pendant la soirée (1 présentation sur 2). Logo de l’entreprise dans le programme de la soirée (1/2 page). Logo et/ou message personnalisé sur le site du Collège Champagneur. Mention verbale au micro pendant la soirée. Mention dans le communiqué de presse. Mention / remerciements sur les réseaux sociaux. Permission d’utiliser le logo de la Fondation des amis du Collège Champagneur. Logo sur la page web de l’événement.

Forfait Bronze
1 000 $

Présentation affichage des commanditaires pendant la soirée (1 présentation sur 4). Logo de l’entreprise dans le programme de la soirée (1/4 page). Logo et/ou message personnalisé sur le site du Collège Champagneur. Mention verbale au micro pendant la soirée. Mention dans le communiqué de presse. Mention / remerciements sur les réseaux sociaux. Permission d’utiliser le logo de la Fondation des amis du Collège Champagneur. Logo sur la page web de l’événement.

À la carte
750 $

Autocollants sur les bouteilles de vin

Ajouter un don pour Fondation des amis du Collège Champagneur

$

