Soirée Vins et fromages pour la persévérance

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À propos de cet événement
*Taxes incluses : 100 $ + TPS 867380321RT0001 (5%) = 5 $ + TVQ 1023466259TQ0001 (9,975%) = 9,98 $
Table pour 8 personnes (équivaut à un rabais de 10 %)
*Taxes incluses : 720 $ + TPS 867380321RT0001 (5%) = 36 $ + TVQ 1023466259TQ0001 (9,975%) = 71,82 $
Minimum 1000 $+tx
-Logo au premier plan dans la publicité
-Logo sur la page couverture du menu sur les tables
-Quatre billets pour l’événement
-Mention spéciale lors des mots d’ouverture et de fermeture de l’événement
*Taxes incluses :
TPS 867380321RT0001 (5%)
TVQ 1023466259TQ0001 (9,975%)
(À calculer selon la contribution, facture sur demande)
Si vous souhaitez avoir une table complète, faites simplement l'achat de 4 billets supplémentaires.
Minimum 400 $+tx
-Logo dans la publicité
-Logo dans le menu sur les tables
-Deux billets pour l’événement
-Mention lors des mots d’ouverture et de fermeture de l’événement
*Taxes incluses :
TPS 867380321RT0001 (5%)
TVQ 1023466259TQ0001 (9,975%)
(À calculer selon la contribution, facture sur demande)
Si vous souhaitez avoir une table complète, faites simplement l'achat de 6 billets supplémentaires.
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