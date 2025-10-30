Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de Coaticook

Organisé par

Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de Coaticook

À propos de cet événement

Soirée Vins et fromages pour la persévérance

464 Rue Merrill

Coaticook, QC J1A 1X5, Canada

Admission générale
114,98 $

*Taxes incluses : 100 $ + TPS 867380321RT0001 (5%) = 5 $ + TVQ 1023466259TQ0001 (9,975%) = 9,98 $

Table de 8 personnes
827,82 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets

Table pour 8 personnes (équivaut à un rabais de 10 %)
*Taxes incluses : 720 $ + TPS 867380321RT0001 (5%) = 36 $ + TVQ 1023466259TQ0001 (9,975%) = 71,82 $

COMMANDITE OR
Payez ce que vous pouvez
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

Minimum 1000 $+tx

-Logo au premier plan dans la publicité

-Logo sur la page couverture du menu sur les tables

-Quatre billets pour l’événement

-Mention spéciale lors des mots d’ouverture et de fermeture de l’événement


*Taxes incluses :

TPS 867380321RT0001 (5%)

TVQ 1023466259TQ0001 (9,975%)

(À calculer selon la contribution, facture sur demande)


Si vous souhaitez avoir une table complète, faites simplement l'achat de 4 billets supplémentaires.

COMMANDITE ARGENT
Payez ce que vous pouvez
C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets

Minimum 400 $+tx

-Logo dans la publicité

-Logo dans le menu sur les tables

-Deux billets pour l’événement

-Mention lors des mots d’ouverture et de fermeture de l’événement


*Taxes incluses :

TPS 867380321RT0001 (5%)

TVQ 1023466259TQ0001 (9,975%)

(À calculer selon la contribution, facture sur demande)


Si vous souhaitez avoir une table complète, faites simplement l'achat de 6 billets supplémentaires.

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