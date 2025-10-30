Soirée Vins et fromages pour la persévérance

Minimum 1000 $+tx

-Logo au premier plan dans la publicité

-Logo sur la page couverture du menu sur les tables

-Quatre billets pour l’événement

-Mention spéciale lors des mots d’ouverture et de fermeture de l’événement





*Taxes incluses :

TPS 867380321RT0001 (5%)

TVQ 1023466259TQ0001 (9,975%)

(À calculer selon la contribution, facture sur demande)





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