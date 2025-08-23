Soirée Rétro VIP - Coeur d'enfant !

VISIBILITÉ SUR PLACE

·Inclus 4 billets pour la soirée

·Logo de l'entreprise sur les écrans lors de la soirée

·Possibilité de distribuer des objets promotionnels à l'effigie de l'entreprise

·Allocution (3 minutes) lors de la soirée

VISIBILTÉ DANS LES COMMUNICATIONS

·Logo et remerciement sur nos réseaux sociaux

·Mention dans les communiqués de presse avec photo officielle pour tous les médias

·Logo dans notre rapport annuel