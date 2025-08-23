Soirée Rétro VIP - Coeur d'enfant !

11735 Mnt Sainte-Marianne

Mirabel, QC J7J 0N7, Canada

Admission générale
200 $

Reçu de 108 $

Cocktail dînatoire avec bouchées, animation et prestation musicale... et de surprises à découvrir !

Partenaire majeur
5 000 $

VISIBILITÉ SUR PLACE

·Inclus 4 billets pour la soirée

·Logo de l'entreprise sur les écrans lors de la soirée

·Possibilité de distribuer des objets promotionnels à l'effigie de l'entreprise

·Allocution (3 minutes) lors de la soirée

VISIBILTÉ DANS LES COMMUNICATIONS

·Logo et remerciement sur nos réseaux sociaux

·Mention dans les communiqués de presse avec photo officielle pour tous les médias

·Logo dans notre rapport annuel

Partenaire de la soirée (Musique et animation)
2 500 $

VISIBILITÉ SUR PLACE

· Inclus 2 billets pour la soirée

· Logo sur les écrans lors de la soirée

· Présentation du représentant lors de la soirée

VISIBILITÉ DANS LES COMMUNICATIONS

· Logo et remerciement sur nos réseaux sociaux

· Logo dans notre rapport annuel

Commandite du cocktail dînatoire
2 500 $

VISIBILITÉ SUR PLACE

· Inclus 2 billets pour la soirée

· Logo sur les écrans lors de la soirée

· Présentation du représentant lors de la soirée

VISIBILITÉ DANS LES COMMUNICATIONS

· Logo dans notre rapport annuel

· Logo et remerciement sur nos réseaux sociaux

Commandite du vin et boisson
1 500 $

VISIBILITÉ SUR PLACE

· Inclus 2 billets pour la soirée

· Logo sur les écrans lors de la soirée

VISIBILITÉ DANS LES COMMUNICATIONS

· Logo dans notre rapport annuel

Commandite du coeur
1 000 $

VISIBILITÉ SUR PLACE

· Inclus 1 billet pour la soirée

· Logo sur les écrans lors de la soirée

VISIBILITÉ DANS LES COMMUICATIONS

· Logo dans notre rapport annuel

Achat de groupe 8 personnes
1 400 $

Reçu de 664$


Économie de 200$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!