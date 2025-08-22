Comité Arts et Culture Jacques-Cartier

Comité Arts et Culture Jacques-Cartier

SOIRÉES DE CONTES - Programmation automne 2025

Parc du Domaine-Howard - Maison Bleue | 151 rue de l'Ontario

Sherbrooke

JEUDI 11 DÉCEMBRE
Gratuit

TRANSMISSIONS - Jean-Sébastien Dubé, Donald Dubuc, Aurélien Marsan, Simon Venne-Landry et leurs enfants

JEUDI 27 NOVEMBRE
Gratuit

BRISER SES CHAÎNES | Deux aventures d'esclavage et d'affranchissement - Marta Singh et Jacques Falquet

JEUDI 9 OCTOBRE
Gratuit

CONTES DES MILLES ET UNE NUIT | Les roses bleues - Lynda Bruce, Christiane Côté et Petronella

JEUDI 11 SEPTEMBRE
Gratuit

AUBE | Contes de naissances extraordinaires - Anne-Marie Robitaille

