Cours SOLA: Femmes Scriptura

Cours: Trouver Christ dans les Psaumes
CA$50

Dans ce cours de six vidéos, nous explorons les principes de l’interprétation et de la communication biblique, en nous concentrant sur la littérature poétique. Nous apprenons également à étudier et à communiquer chaque Psaume à la lumière de Christ.


Description du cours Psaumes

Cours: Trouver Christ dans le désert (Exode)
CA$50

Dans ce cours de cinq vidéos, nous explorons les principes de l’interprétation et de la communication biblique, en nous concentrant sur le livre de l’Exode. Nous apprenons également à étudier et à communiquer chaque unité littéraire à la lumière de Christ.


Voici la Description du cours Exode

Cours: Trouver Christ le Roi Souffrant (L'Évangile de Marc)
CA$50

Dans ce cours de cinq vidéos, nous explorons les principes de l’interprétation et de la communication biblique, en nous concentrant sur l’Évangile selon Marc. Nous apprenons également à étudier et à communiquer chaque récit à la lumière de Christ.


Description du cours Marc

Cours: Où est Dieu Quand tout va mal? (Habakuk)
CA$50

Dans ce cours de sept vidéos, nous explorons les principes de l’interprétation et de la communication biblique, en nous concentrant sur la littérature prophétique. Nous apprenons également à étudier et à communiquer chaque unité littéraire à la lumière de Christ.


Description du cours 2025 Habakuk

addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing