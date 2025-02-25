Solde à payer pour le camp d'été créatif 2025

Ajouter 1 billet par enfant, par semaine de camp sans service de garde.
Ex. 1 enfant inscrit aux deux semaines : 2 billets.
Ex 2. : 2 enfants inscrits pour une semaine : 2 billets.
Ex 3. 2 enfants inscrits pour deux semaines : 4 billets.
Ajouter 1 billet par enfant, par semaine de camp sans service de garde.
Ex. 1 enfant inscrit aux deux semaines : 2 billets.
Ex 2. : 2 enfants inscrits pour une semaine : 2 billets.
Ex 3. 2 enfants inscrits pour deux semaines : 4 billets.
Solde pour 1 semaine avec service de garde
CA$185
Ajouter 1 billet par enfant, par semaine de camp avec service de garde.
Ex. 1 enfant inscrit aux deux semaines : 2 billets.
Ex 2. : 2 enfants inscrits pour une semaine : 2 billets.
Ex 3. 2 enfants inscrits pour deux semaines : 4 billets.
Ajouter 1 billet par enfant, par semaine de camp avec service de garde.
Ex. 1 enfant inscrit aux deux semaines : 2 billets.
Ex 2. : 2 enfants inscrits pour une semaine : 2 billets.
Ex 3. 2 enfants inscrits pour deux semaines : 4 billets.