Solde à payer pour le camp d'été créatif 2025

495 Av. Saint-Simon

Saint-Hyacinthe, QC J2S 5C3, Canada

Solde pour 1 semaine sans service de garde
CA$155

Ajouter 1 billet par enfant, par semaine de camp sans service de garde. Ex. 1 enfant inscrit aux deux semaines : 2 billets. Ex 2. : 2 enfants inscrits pour une semaine : 2 billets. Ex 3. 2 enfants inscrits pour deux semaines : 4 billets.

Solde pour 1 semaine avec service de garde
CA$185

Solde pour 1 semaine sans service de garde (sans dépôt)
CA$205

Cette option est offerte aux participant.e.s s’inscrivant après la période régulière d’inscription, sans dépôt préalablement effectué.


Solde pour 1 semaine avec service de garde (sans dépôt)
CA$250

Cette option est offerte aux participant.e.s s’inscrivant après la période régulière d’inscription, sans dépôt préalablement effectué.


