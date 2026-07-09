Mouvement Génération Ambition

Organisé par

Mouvement Génération Ambition

À propos de cet événement

Sommet des Ambitions - 2026

1030 Av. des Sciences Humaines

Québec, QC G1V 0A6, Canada

Admission générale
47 $

Participe au Sommet des Ambitions 2026 et vis un après-midi d'échanges, d'apprentissage et de rencontres.


Ton billet comprend le dîner, l'accès aux trois conférences, au panel de discussion, aux périodes de réseautage ainsi qu'à toutes les activités de l'événement.


Que tu sois passionné de politique ou simplement curieux d'en apprendre davantage, cette journée est pour toi.

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