Sommet des Arts 2025 NON-MEMBRE

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À propos de cet événement
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TARIF NON-MEMBRE (vous pouvez devenir membre à tout moment). Ce billet vous donne accès aux activités du 24 octobre ainsi qu'une consommation au cocktail réseautage. Les taxes sont comprises dans le prix du billet.
TARIF NON-MEMBRE (vous pouvez devenir membre à tout moment).Ce billet vous donne accès aux activités du 25 octobre (diner inclus). Les taxes sont comprises dans le prix du billet.
TARIF NON-MEMBRE (vous pouvez devenir membre à tout moment). Ce billet vous donne accès à toutes les activités du 24 et 25 octobre, incluant une consommation au cocktail du 24 octobre et le diner du 25 octobre. Les taxes sont comprises dans le prix du billet.
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