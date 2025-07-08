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Route des Arts du Richelieu

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Ventes fermées

Sommet des Arts 2025 NON-MEMBRE

150 Rue du Centre-Civique

Mont-Saint-Hilaire, QC J3H 5Z5, Canada

Billet non-membre 24 octobre 2025
103,42 $

TARIF NON-MEMBRE (vous pouvez devenir membre à tout moment). Ce billet vous donne accès aux activités du 24 octobre ainsi qu'une consommation au cocktail réseautage. Les taxes sont comprises dans le prix du billet.

Billet non-membre 25 octobre 2025
103,42 $

TARIF NON-MEMBRE (vous pouvez devenir membre à tout moment).Ce billet vous donne accès aux activités du 25 octobre (diner inclus). Les taxes sont comprises dans le prix du billet.

Billet non-membre 24 et 25 octobre 2025
172,45 $

TARIF NON-MEMBRE (vous pouvez devenir membre à tout moment). Ce billet vous donne accès à toutes les activités du 24 et 25 octobre, incluant une consommation au cocktail du 24 octobre et le diner du 25 octobre. Les taxes sont comprises dans le prix du billet.

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