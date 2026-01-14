Sommet national : Droit à l'alimentation

Billet à tarif réduit pour les personnes/organismes pour qui le coût représente un frein à la participation. Prix réduit pour inscription anticipée EN VIGUEUR JUSQU'AU 13 FÉVRIER, 16H. Comprend l’accès au sommet et les repas (déjeuner, dîner et souper le 15 avril + déjeuner et dîner le 16 avril).