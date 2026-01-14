Regroupement des cuisines collectives du Québec

Organisé par

Regroupement des cuisines collectives du Québec

À propos de cet événement

Sommet national : Droit à l'alimentation

2685 Rue King Ouest

Sherbrooke, QC J1L 1C1, Canada

Billet Accessibilité *Tarif prévente*
195,46 $

Billet à tarif réduit pour les personnes/organismes pour qui le coût représente un frein à la participation. Prix réduit pour inscription anticipée EN VIGUEUR JUSQU'AU 13 FÉVRIER, 16H. Comprend l’accès au sommet et les repas (déjeuner, dîner et souper le 15 avril + déjeuner et dîner le 16 avril).

Billet régulier
280 $

Billet régulier, qui permet de couvrir le coût de base d'une participation. Comprend l’accès au sommet et les repas (déjeuner, dîner et souper le 15 avril + déjeuner et dîner le 16 avril).

Billet payez au suivant
400 $

Tarif permettant de couvrir une partie des frais de participation d’une autre personne.
Comprend l’accès à l’ensemble du sommet et les repas (déjeuner, dîner et souper le 15 avril + déjeuner et dîner le 16 avril).

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!