Sommet Québec Capitale Climat 2026 : Ensemble, au cœur de la transition

Quantités limitées I Réservé aux OBNL et étudiants -





Taxes incluses - Ce billet comprend :

Accès à la programmation complète : grandes conférences, panels, activités participatives et immersives et bien plus

Une offre gastronomique locale : Menu de santé planétaire, cocktail et pauses-cafés favorisant les produits de la région de Québec

Le réseautage au centre de l'expérience participant : activités de maillage stratégique et temps de réseautage

Accès exclusif à des outils concrets : programmation axée sur le concret, boîte à outils du participant, expérience "vitrine des solutions locales" et zone exposants

Accès privilégié aux annonces ambitieuses et structurantes pour Québec et ses acteurs stratégiques

Un événement « laboratoire » exemplaire , mettant en valeur les meilleures pratiques pour concevoir un événement écoresponsable

Les revenus issus de la billetterie du Sommet sont entièrement réinvestis pour soutenir la mission de Québec Capitale Climat et le déploiement des initiatives issus de nos chantiers de travail.