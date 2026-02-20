Sommet Québec Capitale Climat 2026 : Ensemble, au cœur de la transition

À propos de cet événement
900 av. Honoré-Mercier, Québec, G1R 5H9, Canada
Taxes incluses - Ce billet comprend :
Les revenus issus de la billetterie du Sommet sont entièrement réinvestis pour soutenir la mission de Québec Capitale Climat et le déploiement des initiatives issus de nos chantiers de travail.
Quantités limitées I Réservé aux OBNL et étudiants -
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