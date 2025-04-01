Sommet québécois sur la sclérose en plaques

Accès aux conférences en direct avec accès VIP à la rediffusion en ligne. Kiosques sur place avec possibilité d'assister aux rencontres exclusives avec des étudiants en recherche dédiée à la sclérose en plaques. Période de questions en directe. Boîte à lunch incluse. Café/thé disponible et viennoiseries dès l'arrivée.
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Admission virtuelle
15 $
Accès VIP aux conférences en ligne avec accès à la rediffusion. Possibilité de poser des questions aux conférenciers en direct.
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