Sommet québécois sur la sclérose en plaques

Accès aux conférences en direct avec accès VIP à la rediffusion en ligne. Kiosques sur place avec possibilité d'assister aux rencontres exclusives avec des étudiants en recherche dédiée à la sclérose en plaques. Période de questions en directe. Boîte à lunch incluse. Café/thé disponible et viennoiseries dès l'arrivée.

Accès aux conférences en direct avec accès VIP à la rediffusion en ligne. Kiosques sur place avec possibilité d'assister aux rencontres exclusives avec des étudiants en recherche dédiée à la sclérose en plaques. Période de questions en directe. Boîte à lunch incluse. Café/thé disponible et viennoiseries dès l'arrivée.

Plus de détails...