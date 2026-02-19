Musique à l'unisson

Organisé par

Musique à l'unisson

À propos de cet événement

Sons et brioches '' À l'unisson '' 2026

505 Rue Jean-Talon E

Montréal, QC H2R 1T6, Canada

Billet régulier
70 $

Billet régulier. Vous recevrez un reçu pour fins d'impôts pour le montant de 50$

Billet généreux
100 $

Billet généreux. Vous recevrez un reçu pour fins d'impôts pour le montant de 80$.

Billet philanthrope
120 $

Billet philanthrope. Vous recevrez un reçu pour fins d'impôts pour le montant de 100$. Votre don nous aidera à développer le projet avec confiance.

Billet enfant
20 $

Intérêt pour la musique recommandé. Programme accessible pour les enfants; nourriture et coloriages inclus.

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