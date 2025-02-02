❄️ Sortie au Mont-Édouard 09 fev⛷️

Inclus le transport et ton billet de remontée. Tu dois avoir ton équipement.
⛷️Ski/snow🏂+location équipements Mont-Edouard
CA$78
Inclus le transport, ton billet de remontée et une location d'équipements (ski/planche + bottes+bâtons+casque et lunette). Ps: Selon tes dimensions, il se pourrait que nous ne puissions pas t'équiper, tu seras remboursé(e) si cela arriverait mais nous faisons de notre mieux !
⛷️**Ski**+location équipements Hors-circuit en ville
CA$48
Inclus le transport, ton billet de remontée et tu devras récupérer tes équipements en ville au coût de 30$ sans casques et lunettes. Nous nous occuperons de la réservation. Ps: Selon tes dimensions, il se pourrait que nous ne puissions pas t'équiper, tu seras remboursé(e) si cela arriverait mais nous faisons de notre mieux ! C'est rare :)
🏂**Snow**+location équipements Hors-circuit en ville
CA$48
Inclus le transport, ton billet de remontée et tu devras récupérer tes équipements en ville au coût de 30$ sans casques et lunettes. Nous nous occuperons de la réservation. Ps: Selon tes dimensions, il se pourrait que nous ne puissions pas t'équiper, tu seras remboursé(e) si cela arriverait mais nous faisons de notre mieux !
Initiation au ski ou snow
CA$12
Te permets d'avoir un cours de 3h :)
🎿 Haute-route 🏂
CA$38
Inclut le transport et l’accès au secteur Haute-Route. Pour niveau TRÈS AVANCÉ.
Tu dois avoir ton équipement.
🎿 ski de fond ou ski de rando
CA$35
Tu dois avoir ton équipement.
Inclus le transport et ton billet d'accès au pistes de ski de fond et ski de rando (pas de remontée).
