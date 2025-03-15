Les Vag's du Plein Air

Organisé par

Les Vag's du Plein Air

À propos de cet événement

❄️ Sortie au Mont-Édouard Dim 30 mars⛷️

555 Bd de l'Université

Chicoutimi, QC G7H 2B1, Canada

⛷️Ski/snow🏂
48 $
Inclus le transport et ton billet de remontée. Tu dois avoir ton équipement.
🏂**Snow**+location équipements Hors-circuit en ville
48 $
Inclus le transport, ton billet de remontée et tu devras récupérer tes équipements en ville au coût de 30$ sans casques et lunettes. Nous nous occuperons de la réservation. Ps: Selon tes dimensions, il se pourrait que nous ne puissions pas t'équiper, tu seras remboursé(e) si cela arriverait mais nous faisons de notre mieux !
🎿 Haute-route 🏂
38 $
Inclut le transport et l’accès au secteur Haute-Route. Pour niveau TRÈS AVANCÉ. Tu dois avoir ton équipement.
🎿 ski de fond ou ski de rando
35 $
Tu dois avoir ton équipement. Inclus le transport et ton billet d'accès au pistes de ski de fond et ski de rando (pas de remontée).
Initiation au ski ou snow
12 $
Te permets d'avoir un cours de 3h :)
⛷️**Ski**+location équipements Hors-circuit en ville
48 $
Inclus le transport, ton billet de remontée et tu devras récupérer tes équipements en ville au coût de 30$ sans casques et lunettes. Nous nous occuperons de la réservation. Ps: Selon tes dimensions, il se pourrait que nous ne puissions pas t'équiper, tu seras remboursé(e) si cela arriverait mais nous faisons de notre mieux ! C'est rare :)
🚌Uniquement le transport🚌
20 $
Tu as ton équipement et ton billet de remontée. Il te manque juste le transport :)
⛷️Ski/snow🏂+location équipements Mont-Edouard
78 $
Inclus le transport, ton billet de remontée et une location d'équipements (ski/planche + bottes+bâtons+casque et lunette). Ps: Selon tes dimensions, il se pourrait que nous ne puissions pas t'équiper, tu seras remboursé(e) si cela arriverait mais nous faisons de notre mieux !
remontée mécanique uniquement
42 $
Transfert location Mont Ed'
30 $

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!