Sortie Carnaval de Québec 2025

Laissez-passer quotidien - 13 ans et plus
CA$25
Billet pour 13 ans et plus. Les taxes sont au frais de l'organisme ainsi que les coûts du transport.
Laissez-passer quotidien - 4 à 12 ans
CA$15
Billet pour les 4 à 12 ans et plus. Les taxes sont au frais de l'organisme ainsi que les coûts du transport.
Laissez-passer quotidien - 3 ans et moins
free
Billet gratuit pour les 3 ans et moins.

