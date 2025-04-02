Collège Clarétain
Sortie concentration sciences 2 avril 2025
Concentration scientifiques
CA$25
Pour les élèves inscrits en concentration scientifiques avec Patrice. Sortie du 2 avril à Montréal. 19 places
Pour les élèves inscrits en concentration scientifiques avec Patrice. Sortie du 2 avril à Montréal. 19 places
seeMoreDetailsMobile
add
Wrap césar
CA$18
Wrap césar protéine de soja - salade du jour - carré maison + bouteille Eau eska 500ml
Wrap césar protéine de soja - salade du jour - carré maison + bouteille Eau eska 500ml
seeMoreDetailsMobile
add
Lunch personnel
free
Je vais apporter mon lunch personnel
Je vais apporter mon lunch personnel
seeMoreDetailsMobile
add
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout