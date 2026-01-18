Sortie de ski et de planche à neige au Mont-Saint-Bruno - Pré-Med

La vente de billet est ouverte jusqu’au 24 janvier à minuit.

Toutes les informations des participants doivent être transmises au plus tard le 26 janvier à la station de ski DONC aucun changement (taille, poids ou autres informations) ne pourra être effectué après cette date.

Également, les formulaires de décharge doivent être imprimés et complétés par chaque participant avant le 28 janvier à midi. Les formulaires seront collectés par vos VP sports à ce moment-là.