Association des étudiants et étudiantes en médecine de l'Université de Montréal

Organisé par

Association des étudiants et étudiantes en médecine de l'Université de Montréal

À propos de cet événement

Sortie de ski et de planche à neige au Mont-Saint-Bruno - Pré-Med

550 Rang des Vingt-Cing E

Saint-Bruno-de-Montarville, QC J3V 0G6, Canada

Billet régulier (N'inclut pas la location.)
28 $

La vente de billet est ouverte jusqu’au 24 janvier à minuit.

Également, les formulaires de décharge doivent être imprimés et complétés par chaque participant avant le 28 janvier à midi. Les formulaires seront collectés par vos VP sports à ce moment-là.

Billet régulier + location de matériel de ski ou de planche
49 $

La vente de billet est ouverte jusqu’au 24 janvier à minuit.

Toutes les informations des participants doivent être transmises au plus tard le 26 janvier à la station de ski DONC aucun changement (taille, poids ou autres informations) ne pourra être effectué après cette date.

Également, les formulaires de décharge doivent être imprimés et complétés par chaque participant avant le 28 janvier à midi. Les formulaires seront collectés par vos VP sports à ce moment-là.

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