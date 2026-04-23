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À propos de cet événement

Ventes fermées

Sortie en voilier sur le fleuve – Découverte

4685 Rue Saint-Laurent

Lévis, QC G6V 8M9, Canada

Tarif découverte
20 $

J'ai un revenu limité : je suis étudiant.e ou ma situation me permet rarement de participer à des activités.

Tarif réel
30 $

J'ai un revenu stable : je souhaite contribuer au tarif réel de ma participation et aider le festival à soutenir sa mission.

Tarif solidaire
40 $

J'ai un revenu confortable : j'ai les moyens d'aider le festival à accomplir sa mission et je souhaite participer à rendre les activités accessibles aux personnes qui ont un revenu limité.

Tarif engagé
50 $

J'ai un revenu substentiel : je profite de la solidité de ma situation financière pour m'engager significativement dans la transition socio-écologique et pérénniser ses initiatives à Lévis.

Tarif jeunesse
Gratuit

Accès gratuit pour les enfants et jeunes de 17 ans et moins! À noter qu'une preuve pourrait vous être demandée sur place.

Don au Festival Alentour
Payez ce que vous pouvez

Merci de participer à faire vivre votre festival de transition socio-écologique!

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