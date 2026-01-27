Sortie familiale aux Galeries de la Capitale

Organisé par
À propos de cet événement
$
Option 1 – Bfly (11 h)
🦋 Gratuit pour les enfants de 12 ans et moins
💲 15 $ par adulte
Option 1 – Bfly (11 h)
🦋 Gratuit pour les enfants de 12 ans et moins
💲 15 $ par adulte
Option 2 – Golf Fluo (11 h)
⛳ Accessible aux enfants de 5 ans et plus seulement
🧒 Gratuit pour les enfants de 5 à 12 ans
💲 14 $ par adulte
Option 2 – Golf Fluo (11 h)
⛳ Accessible aux enfants de 5 ans et plus seulement
🧒 Gratuit pour les enfants de 5 à 12 ans
💲 14 $ par adulte
Option 3 – Autobus seulement
🚌 Gratuit
Vous pourrez profiter librement des nombreuses activités offertes aux Galeries (manèges, jeux, boutiques, aire de restauration, etc.).
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!