Maison de la Famille Chutes Chaudière

Organisé par

Maison de la Famille Chutes Chaudière

À propos de cet événement

Ventes fermées

Sortie familiale aux Galeries de la Capitale

730 Av. Taniata

Saint-Jean-Chrysostome, QC G6Z 2C5, Canada

Ajouter un don pour Maison de la Famille Chutes Chaudière

$

Option 1 - Bfly 🦋 ADULTE
15 $

Option 1 – Bfly (11 h)
🦋 Gratuit pour les enfants de 12 ans et moins
💲 15 $ par adulte

Option 1 - Bfly 🦋 ENFANT
Gratuit

Option 1 – Bfly (11 h)
🦋 Gratuit pour les enfants de 12 ans et moins
💲 15 $ par adulte

Option 2 - Golf fluo ⛳ ADULTE
14 $

Option 2 – Golf Fluo (11 h)
⛳ Accessible aux enfants de 5 ans et plus seulement
🧒 Gratuit pour les enfants de 5 à 12 ans
💲 14 $ par adulte

Option 2 - Golf fluo ⛳ ENFANT
Gratuit

Option 2 – Golf Fluo (11 h)
⛳ Accessible aux enfants de 5 ans et plus seulement
🧒 Gratuit pour les enfants de 5 à 12 ans
💲 14 $ par adulte

Option 3 - Autobus seulement (adultes et enfants)
Gratuit

Option 3 – Autobus seulement
🚌 Gratuit
Vous pourrez profiter librement des nombreuses activités offertes aux Galeries (manèges, jeux, boutiques, aire de restauration, etc.).

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!