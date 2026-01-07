Les Vag's du Plein Air

Les Vag's du Plein Air

🥾Sortie Rando' Monts Valin dim' 18 janv ❄️

555 Bd de l'Université

Chicoutimi, QC G7H 2B1, Canada

Vallée des fantômes ✨
80 $

🚍 Transport, 👣 navette, randonnée et raquette inclus ✨ pour plein de beaux souvenirs !

Vallée des fantômes SANS raquette ✨
70 $

🚍 Transport, 👣 navette, randonnée inclus ✨ pour plein de beaux souvenirs !

⚠️ Equipement obligatoire mais non inclus dans le billet ⚠️

Randonnée débutant en raquette 👣
25 $

🚍 Transport, 👣 randonnée, et raquette inclus ✨ avec des paysages à couper le souffle !

Randonnée débutant SANS raquette 👣
15 $

🚍 Transport, 👣 randonnée ✨ avec des paysages à couper le souffle !

⚠️ Equipement obligatoire mais non inclus dans le billet ⚠️

Randonnée avancée en crampon 🏔️
25 $

🚍 Transport, 👣 randonnée, et crampons inclus ✨ avec des points de vue à couper le souffle !

Randonnée avancée SANS crampon 🏔️
15 $

🚍 Transport, 👣 randonnée✨ avec des points de vue à couper le souffle !

⚠️ Equipement obligatoire mais non inclus dans le billet ⚠️

