Soup Joumou 2026 Commandite

En tant que notre Sponsor Officiel, vous bénéficiez d'une visibilité exceptionnelle: votre nom associé au titre de l'événement (« présenté par... »), votre logo affiché sur tous les supports promotionnels, des mentions médiatiques spéciales, quatre billets VIP, et l'opportunité de prendre la parole lors de l'événement.
Votre soutien offre une visibilité premium, incluant votre logo sur nos affiches, programmes et médias sociaux, une mention officielle lors de l'événement, deux billets VIP, et reconnaissance dans notre campagne de remerciement
Votre soutien comprend la mise en avant de votre logo sur nos plateformes de médias sociaux et à l'écran lors de l'événement, deux billets d'entrée, et une reconnaissance publique dans notre programme officiel.
Votre contribution comprend une mention sur nos plateformes de médias sociaux, une place sur notre panneau de remerciement collectif, et un billet d'événement à tarif réduit. Un code de réduction sera fourni pour votre billet d'événement.
