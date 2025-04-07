LA MAISON DES JEUNES DE VAL-BRILLANT
Souper à saveurs matapédiennes
38 Rue des Cèdres
Val-Brillant, QC G0J 3L0, Canada
Tacos de sébaste (adulte)
CA$25
dessert : Gâteau au fromage à la Chansonette avec son coulis de camerises et sa tuile croustillante à l'érable
Tacos de boeuf local (adulte)
CA$25
Dessert: Gâteau au fromage à la Chansonette avec son coulis de camerises et sa tuile croustillante à l'érable
Tacos de PVT (adulte)
CA$25
Dessert : Gâteau au fromage à la Chansonette avec son coulis de camerises et sa tuile croustillante à l'érable
Tacos de sébaste (enfant 5 à 12 ans)
CA$15
Dessert: Gâteau au fromage à la Chansonette avec son coulis de camerises et sa tuile croustillante à l'érable
Tacos de boeuf local (5 à 12 ans)
CA$15
Dessert : Gâteau au fromage à la Chansonette avec son coulis de camerises et sa tuile croustillante à l'érable
Tacos de PVT (5 à 12 ans)
CA$15
Dessert : Gâteau au fromage à la Chansonette avec son coulis de camerises et sa tuile croustillante à l'érable
