Club des Randonneurs Équestres de Portneuf inc.
Souper annuel 2025
20 Rue Ste Anne
Saint-Basile, QC G0A 3G0, Canada
Repas + Soirée - Adulte
CA$35
Prix par personne, 13 ans et plus, pour bénéficier du repas + danser toute la soirée :)
Repas + Soirée - Enfants (6-12 ans)
CA$20
Prix par enfant, de 6 à 12 ans, pour bénéficier du repas + danser toute la soirée :)
Repas + Soirée - Enfants (moins de 6 ans)
free
Prix par enfant, de 5 ans et moins, pour bénéficier du repas + danser toute la soirée :)
Billet pour la soirée seule
CA$10
Avec ce billet, aucun repas ne sera inclus. La soirée danse commencera à 20h
