Fabrique de Saint-David de Sully
Souper annuel de la Saint Jean
524 Rue de la Fabrique
Pohénégamook, QC G0L 1J0, Canada
1 adulte
CA$25
1 souper à apporter : un demi-poulet BBQ, salade de chou, petit pain, sauce, pomme de terre au four, dessert
1 souper à apporter : un demi-poulet BBQ, salade de chou, petit pain, sauce, pomme de terre au four, dessert
seeMoreDetailsMobile
add
1 enfant (12 ans et moins)
CA$10
Portion enfant : 1/4 poulet, salade, pain, sauce, pomme de terre, dessert
Portion enfant : 1/4 poulet, salade, pain, sauce, pomme de terre, dessert
seeMoreDetailsMobile
add
addExtraDonation
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout