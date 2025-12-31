Souper Annuel FPHEC 2026

Organisé par
À propos de cet événement
Le billet comprend :
• Un verre de mousseux servi à votre arrivée
• Un coupon pour un cocktail
• Du vin servi durant le souper
• Des bouchées lors de la première heure de la soirée
• Un souper assis comprenant une entrée, un plat principal et un dessert
• L’accès à une soirée conviviale réunissant alumni et membres actuels du FPHEC, dans un cadre privilégié au Vieux-Port de Montréal
