Souper Annuel FPHEC 2026

Le billet comprend :

• Un verre de mousseux servi à votre arrivée

• Un coupon pour un cocktail

• Du vin servi durant le souper

• Des bouchées lors de la première heure de la soirée

• Un souper assis comprenant une entrée, un plat principal et un dessert

• L’accès à une soirée conviviale réunissant alumni et membres actuels du FPHEC, dans un cadre privilégié au Vieux-Port de Montréal