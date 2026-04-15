FONDATION SANTE DE LA HAUTE-GASPESIE

Organisé par

FONDATION SANTE DE LA HAUTE-GASPESIE

À propos de cet événement

Souper Asiatique: Acte 2

Sainte-Anne-des-Monts

QC, Canada

Une personne seule
55 $

Accès à l'événement avec accès aux commodités standard et activités.et une boissons sans alcool offert

TAKE-OUT
45 $

Vous donne droit a une assiette avec tout les repas sur le menu

Enfant 10 ans et moins
35 $

Accès à l'événement avec accès aux commodités standard et activités.et une boissons sans alcool offert

Forfait table standard 6 personnes
300 $
C'est un billet de groupe, il inclut 6 billets

Accès à l'événement avec accès aux commodités standard et activités et une boissons sans alcool offert a chacun

Forfait table standard 8 personnes
400 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets

Accès à l'événement avec accès aux commodités standard et activités et une boissons sans alcool offert a chacun

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