18e édition du Souper aux crabes – Une soirée festive et gourmande au profit de la Fondation du Salésien!

135 Rue Don-Bosco N

Sherbrooke, QC J1L 1A9, Canada

Forfait Père Maurice Petit
2 000 $
C'est un billet groupe, il inclut 8 billets
Inclus dans ce forfait:
- Huit invités à la table
- Six bouteilles de vin pendant le souper
- Accès au Cocktail VIP
- Un cocktail de bienvenue par invité pour l'Après Souper aux crabes
- Diffusion d'un logo pendant la soirée
- Publication sur les médias sociaux
Forfait Père Richard Authier
1 800 $
C'est un billet groupe, il inclut 8 billets
Inclus dans ce forfait:
- Huit invités à la table
- Quatre bouteilles de vin pendant le souper
- Accès au Cocktail VIP
- Un cocktail de bienvenue par invité pour l'Après Souper aux crabes
- Diffusion d'un logo pendant la soirée
Forfait Père George Harkins
1 600 $
C'est un billet groupe, il inclut 8 billets
Inclus dans ce forfait:
- Huit invités à la table
- Huit consommations incluses pendant l'événement
- Diffusion d'un logo pendant la soirée
Billet Jeunesse
200 $
Un billet individuel pour l'événement.
Billet de tirage pour le voyage au Portugal
50 $
Courrez la chance de gagner un voyage pour 2 au Portugal ou un crédit-voyage de 4500$ à l'agence de voyage Aqua Terra Sherbrooke!

